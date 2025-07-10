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10 июля, 19:15

Происшествия

В Крыму погибли пять девушек в ДТП под Севастополем

В Крыму погибли пять девушек в ДТП под Севастополем

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В Крыму на трассе под Севастополем произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Все находившиеся в легковушке, включая водителя, скончались.

За рулем была 18-летняя девушка, она умерла в больнице. По данным ГАИ, водитель не уступила дорогу другому автомобилю. Водитель микроавтобуса серьезно не пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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