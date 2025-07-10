10 июля, 07:30Происшествия
Полиция задержала арбитра Головко, который судил матч ФК "Торпедо" и "Камаз"
Полиция задержала арбитра Богдана Головко, который судил матч московского "Торпедо" и челнинского "Камаза". Благоприятный исход этой встречи решал многие проблемы столичного клуба в турнирной сетке, но теперь этот матч может стать приговором всей команде.
Головко может грозить до 7 лет лишения свободы. Судью подозревают во взятке за влияние на исход игры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.