Полиция задержала арбитра Головко, который судил матч ФК "Торпедо" и "Камаз"

Полиция задержала арбитра Богдана Головко, который судил матч московского "Торпедо" и челнинского "Камаза". Благоприятный исход этой встречи решал многие проблемы столичного клуба в турнирной сетке, но теперь этот матч может стать приговором всей команде.

Головко может грозить до 7 лет лишения свободы. Судью подозревают во взятке за влияние на исход игры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.