Новости мира: из-за сильной грозы во Франции пострадали два человека

Сильные грозы обрушились на Францию. Жертвами непогоды стали два человека, включая ребенка. Стихия повредила здания, автомобили, нарушила движение транспорта и оставила без света свыше ста тысяч домов. В Париже порывы ветра достигали 110 километров в час, затоплены улицы и станции метро.

В США самолет Airbus A321 был вынужден вернуться в аэропорт Лас-Вегаса через 9 минут после взлета из-за возгорания двигателя. На борту находились 153 пассажира, никто не пострадал. Самолет отправлен на техническую экспертизу.

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