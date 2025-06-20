Новости регионов: в Нижнем Новгороде произошел пожар на складе стройматериалов

В Нижнем Новгороде тушат крупный пожар на складе стройматериалов. Пламя разгорелось прямо рядом с линиями электропередачи. Огонь уже повредил две из них мощностью 110 киловатт. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спасатели. Причины и площадь пожара еще уточняются.

В Новосибирской области на город Карасук и окрестности после нескольких дней аномальной жары обрушилась сильная гроза с градом и шквалистым ветром. Порывы настолько сильные, что их не выдержали заборы, крыши домов и деревья. Сильно повреждены линии электропередачи. Там оборваны провода, сломаны опоры и сорваны изоляторы. В результате из строя вышли десятки трансформаторных подстанций. Без света остались 24 населенных пункта.

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