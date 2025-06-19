Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 14:15

Происшествия

Новости регионов: сотрудники ГАИ помогли потушить пожар в Луховицах

Новости регионов: сотрудники ГАИ помогли потушить пожар в Луховицах

Новости мира: усиленные меры безопасности приняли в Гааге перед стартом саммита НАТО

"Газель" загорелась в Подольске

Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

"Московский патруль": убийца Владимир Миргород приговорен ко второму пожизненному сроку

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Куценко

"Московский патруль": суд в Подмосковье рассмотрит дело о краже вещей из машины

"Московский патруль": проверка проведена по факту присвоения жилья пенсионерки в Москве

"Московский патруль": перед судом предстала женщина, сбившая насмерть ребенка в ТиНАО

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине по делу о хранении наркотических веществ

В Луховицах сотрудники ГАИ предотвратили пожар в садовом некоммерческом товариществе. Во время патрулирования инспекторы заметили дым и обнаружили возгорание сухой травы на границе СНТ. Местные жители пытались справиться с огнем самостоятельно, но он приближался к домам. Полицейские вызвали МЧС и до приезда спасателей помогали заливать огонь водой, доставляя ее ведрами.

В Екатеринбурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков, что привело к затоплению улиц и дорог. Водителям и пешеходам приходится проявлять изобретательность, чтобы добраться до нужных мест. В городе действует штормовое предупреждение, дожди прогнозируются в ближайшие несколько дней. Под водой оказались и подъезды многоквартирных домов, жильцам пришлось откачивать воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодарегионывидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика