Новости регионов: сотрудники ГАИ помогли потушить пожар в Луховицах

В Луховицах сотрудники ГАИ предотвратили пожар в садовом некоммерческом товариществе. Во время патрулирования инспекторы заметили дым и обнаружили возгорание сухой травы на границе СНТ. Местные жители пытались справиться с огнем самостоятельно, но он приближался к домам. Полицейские вызвали МЧС и до приезда спасателей помогали заливать огонь водой, доставляя ее ведрами.

В Екатеринбурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков, что привело к затоплению улиц и дорог. Водителям и пешеходам приходится проявлять изобретательность, чтобы добраться до нужных мест. В городе действует штормовое предупреждение, дожди прогнозируются в ближайшие несколько дней. Под водой оказались и подъезды многоквартирных домов, жильцам пришлось откачивать воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.