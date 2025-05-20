The Independent: пропавшие пассажиры с затонувшей в Красном море яхты не выжили

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Все без вести пропавшие пассажиры затонувшей в Красном море туристической яхты Sea Story не выжили. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на власти Египта.

По данным источника, семь человек числились пропавшими без вести после крушения судна у берегов города Марса-эль-Алам. Как сообщали официальные лица, тогда не удалось спастись двум британцам, двум полякам, одному немцу и двум египтянам.

Само судно, предварительно, прошло проверку управления по безопасности на море и не имело технических проблем. Причиной катастрофы стала непогода.

Яхта Sea Story затонула в Красном море 25 ноября 2024 года. Во время происшествия на ней находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. По словам губернатора провинции Амра Ханафи, некоторые из пострадавших были найдены живыми.

Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что на борту яхты не было россиян. Он уточнил, что представительство связалось с хозяином судна, который и подтвердил соответствующую информацию.

Позже СМИ писали, что с яхты Sea Story были спасены 28 человек. При этом на тот момент 17 человек считались пропавшими без вести.