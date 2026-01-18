Глава ЦБ Латвии заявил, что Европа уже воюет с Россией

Фото: ТАСС/ЕРА/TOMS KALNINS

Глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс в интервью газете Financial Times заявил, что Европа уже пребывает в состоянии войны с Россией.

"Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны (с Россией. – Прим. ред.)", – сказал Казакс.

Он уточнил, что конфликт не ведется "на земле", но проявляется через якобы "постоянные" кибератаки, диверсии на подводных кабелях и нарушения воздушного пространства.

Также он заявил, что ЦБ Латвии на протяжении последних 4–6 лет разрабатывал планы по преодолению финансовой нестабильности, в которые включены сценарии, учитывающие гипотетическую возможность нападения России на страны Евросоюза (ЕС).

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Однако, если Европа все же начнет войну, то РФ готова "прямо сейчас".

Позднее российский лидер отмечал, что утверждения о возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. По его словам, европейцам навязывают страхи о якобы неизбежном столкновении с РФ и необходимости готовиться к большой войне.