Боец Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым после информации о гибели в ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/khamzat_chimaev

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым после сообщений о его гибели в ДТП в Грозном. Публикация размещена на странице спортсмена в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится", – написал Чимаев.

Ранее в соцсетях появилась информация о ДТП, во время которого Адам Кадыров якобы пострадал. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры с совещания, которое провел его сын Адам Кадыров.

Он отметил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств. На повестке обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих в Чечне выборов и обеспечение общественной безопасности на время их проведения.