18 января, 15:03

Происшествия

Пожар в пятиэтажном здании в центре Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в пятиэтажном здании в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Скрытое горение было выявлено между пятым этажом и чердаком дома, который построен в 1926 году. В связи с этим движение по Татарской улице было перекрыто. Автомобилисты не могли проехать на территорию от дома № 3, строение 1, до дома № 7, строение 1.

Водителей просили выбирать альтернативные маршруты. В МЧС уточнили, что до прибытия огнеборцев из здания сами эвакуировались примерно 19 человек.

Ранее пожар произошел в ТЦ в Иркутской области. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Высокую пожарную нагрузку создавали моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух человек. Кроме того, еще трое граждан были эвакуированы из здания с помощью автолестницы. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работали около 40 человек и 10 единиц техники.

происшествияпожаргород

