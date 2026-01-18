Фото: Москва 24

Движение по Татарской улице перекрыто из-за пожара, который произошел возле дома № 5, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилисты не смогут проехать на территорию от дома № 3, строение 1, до дома № 7, строение 1. Это связано с тем, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

Как сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ, скрытое горение было выявлено между пятым этажом и чердаком дома в центре Москвы. Жильцы эвакуированы. Здание было возведено в 1926 году, оно имеет деревянные перекрытия.

Ранее сообщалось, что на юго-западе города с 17:00 18 января до 06:00 следующего дня будут перекрыты несколько улиц. Изменения связаны с проведением крещенских мероприятий.

В частности, для водителей окажется недоступна Санаторная аллея от пересечения с Профсоюзной улицей до Тютчевской аллеи. Также нельзя будет передвигаться по Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до Севастопольского проспекта.

