17 января, 19:30Происшествия
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составляет две тысячи "квадратов"
Фото: 38.mchs.gov.ru
Площадь пожара в торговом центре в Ангарске составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пламя. Высокую пожарную нагрузку создают моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.
О пожаре в ТЦ в Иркутской области стало известно днем 17 января. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух человек. Кроме того, еще трое граждан были эвакуированы из здания с помощью автолестницы.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают около 40 человек и 10 единиц техники.