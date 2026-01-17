Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составляет две тысячи "квадратов"

Фото: 38.mchs.gov.ru

Площадь пожара в торговом центре в Ангарске составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пламя. Высокую пожарную нагрузку создают моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

О пожаре в ТЦ в Иркутской области стало известно днем 17 января. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух человек. Кроме того, еще трое граждан были эвакуированы из здания с помощью автолестницы.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают около 40 человек и 10 единиц техники.

