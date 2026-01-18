Форма поиска по сайту

18 января, 20:20

Происшествия

Неизвестные разбили мемориал Анны Политковской в Москве

Фото: телеграм-канал "Замятин"

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской, сообщил в своем телеграм-канале бывший муниципальный депутат Александр Замятин.

По его словам, доска расположена на Лесной улице – месте, где Политковская была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную деятельность.

Политковскую убили в подъезде дома, где она проживала. В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

В 2015 году организаторов убийства Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима, Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима. Первый из них умер в колонии в 2017 году.

происшествиягород

