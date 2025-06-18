Крупный пожар произошел в металлическом ангаре в Томске

Фото: телеграм-канал "МЧС Томской области"

Одноэтажный металлический ангар с пристройкой загорелся на улице Ракетной в Томске. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В результате пожара частично обрушилась кровля ангара. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. На место прибыли огнеборцы, которым уже удалось ликвидировать открытое горение.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Всего на месте работают свыше 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС.

Ранее два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Предварительно, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

Еще одно возгорание случилось на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог во Владивостоке. В результате ЧП погиб один человек, еще 24 удалось эвакуировать. Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение.