18 июня, 07:14Происшествия
Крупный пожар произошел в металлическом ангаре в Томске
Фото: телеграм-канал "МЧС Томской области"
Одноэтажный металлический ангар с пристройкой загорелся на улице Ракетной в Томске. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.
В результате пожара частично обрушилась кровля ангара. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. На место прибыли огнеборцы, которым уже удалось ликвидировать открытое горение.
Информации о возможных пострадавших не поступало. Всего на месте работают свыше 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС.
Ранее два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Предварительно, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.
Еще одно возгорание случилось на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог во Владивостоке. В результате ЧП погиб один человек, еще 24 удалось эвакуировать. Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение.
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