Ликвидировано открытое горение на рыболовном судне во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на рыболовном судне у причала во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 70 специалистов и 17 единиц спецтехники.

О пожаре на рыболовном судне во Владивостоке стало известно 10 июня. Во время ЧП погиб один человек, еще 24 были спасены. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в производственно-складском здании на улице Пермская в Москве. С верхних этажей пожарные спасли 33 человека. Предварительно, причиной возгорания считается короткое замыкание проводки.