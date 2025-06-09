Пожарные ликвидировали открытое горение в гимназии Горно-Алтайска

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в гимназии № 3 в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что информации о возможных пострадавших пока не поступало.

О крупном пожаре площадью 1 000 квадратных метров, который произошел в здании гимназии № 3 на улице Больничной в Горно-Алтайске, стало известно в ночь на понедельник, 9 июня.

Огонь охватил здание по всей площади. Всего к тушению огня привлечены 63 специалиста и 18 единиц техники МЧС.