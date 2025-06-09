09 июня, 04:09Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в гимназии Горно-Алтайска
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в гимназии № 3 в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве добавили, что информации о возможных пострадавших пока не поступало.
О крупном пожаре площадью 1 000 квадратных метров, который произошел в здании гимназии № 3 на улице Больничной в Горно-Алтайске, стало известно в ночь на понедельник, 9 июня.
Огонь охватил здание по всей площади. Всего к тушению огня привлечены 63 специалиста и 18 единиц техники МЧС.
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