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03:27

Происшествия

Один человек погиб в результате пожара на рыболовном судне во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще 24 удалось эвакуировать во время пожара на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. Подробная информация о произошедшем уточняется.

Ранее пожар произошел в квартире на седьмом этаже здания на Гжатской улице Москвы. Огонь сопровождался сильным задымлением, из которого спасатели эвакуировали ребенка.

Также в Казани загорелся растворитель на открытой площадке предприятия. Пламя охватило 500 квадратных метров.

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