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01:38

Происшествия

Павильоны со стройматериалами загорелись в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Торговые павильоны со строительными материалами загорелись в деревне Красная Пахра в ТиНАО. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, к месту ЧП уже прибыли столичные огнеборцы. Всего к тушению привлечены 22 специалиста и 8 единиц техники.

Ранее автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК, в районе выезда из Гагаринского тоннеля. ЧП повлияло на транспортный поток, затруднив движение на 2 километра.

Также пожар вспыхнул в одном из жилых домов на Гурьевском проезде. Все началось с возгорания личных вещей и мебели на балконе 8-го этажа, после чего огонь частично перекинулся на балконы вышележащих этажей. Позже пожар был ликвидирован на общей площади 38 квадратных метров.

"Газель" загорелась на ТТК после Гагаринского тоннеля

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