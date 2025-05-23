Возгорание произошло в промзоне Котельников

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар произошел в промзоне Котельников. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области.

"В 16:14 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Котельники по адресу улица Промзона Силикат, строение 19", – говорится в сообщении.

На месте возгорания задействованы 5 единиц техники и 19 человек.

Ранее пожар произошел в жилом трехэтажном доме в Анадыре. В результате погибли пять человек, еще четыре пострадали. Трагедия произошла на Беговой улице, в доме № 12. Из здания были спасены 17 человек.

До этого пожар случился в одной из многоэтажек на улице Широкой в Москве. При возгорании пострадали семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

