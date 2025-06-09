Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 07:15

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Москве

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Москве. В ближайшее время назначат ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Сами следователи продолжают работу на месте происшествия. Крупный пожар на востоке столицы случился 8 июня. Загорелось производственно-складское здание на улице Пермская. С верхних этажей пожарные спасли 33 человека. В ликвидации возгорания участвовали более 20 пожарных и семь единиц техники. Предварительно, причиной возгорания считают короткое замыкание проводки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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