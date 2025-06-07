Обрушение кровли произошло на горящем складе в Подмосковье

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На горящем складе с газовыми баллонами и легковоспламеняющейся жидкостью в подмосковном Пушкине произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В министерстве подчеркнули, что в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве.

"Группировка сил и средств увеличена до более 100 специалистов и 27 единиц техники", – добавили в ведомстве.

Между тем ТАСС сообщает, что внутри склада раздаются хлопки горючесмазочных материалов. По информации агентства, пожарные используют для тушения пену. Кроме того, огнеборцы работают, не подходя близко к опасной зоне.

Отмечается, что часть горючих материалов, которые не были охвачены огнем, удалось вывести со склада.

Пожар произошел на складе в субботу, 7 июня. По данным МЧС, внутри склада находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Позже площадь пожара увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. В МЧС сообщали, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе.