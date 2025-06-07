Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкине увеличилась до 21 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе с газовыми баллонами и легковоспламеняющейся жидкостью в подмосковном Пушкине увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что тушение пожара продолжается.

"Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", – говорится в сообщении.

Пожар произошел на складе в субботу, 7 июня. По данным МЧС, внутри склада находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

В ведомстве отмечали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации возгорания привлекли свыше 50 человек и 12 единиц техники.