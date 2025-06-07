Пожар произошел на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкине

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Пожар произошел на складе с газовыми баллонами и легковоспламеняющейся жидкостью в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Внутри склада находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны, что способствует быстрому распространению огня", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предварительная площадь пожара составляет 8,1 тысячи "квадратов". К ликвидации возгорания привлекли свыше 50 человек и 12 единиц техники.

Ранее два крупных пожара произошли в Иркутской области. Первое возгорание произошло на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий в поселке Мегет. Там огонь охватил 990 квадратных метров.

Также спасатели тушили огонь, распространившийся на 900 "квадратов" в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах и на складе готовой продукции в городе Братске.