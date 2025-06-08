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Новости

08 июня, 07:30

Происшествия

Новости регионов: лесной пожар произошел в Тигильском районе Камчатки

Новости регионов: лесной пожар произошел в Тигильском районе Камчатки

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Пожар произошел на складе в подмосковном Пушкино

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Лесной пожар произошел в Тигильском районе Камчатки. Он зафиксирован рядом с поселком Палана и уже охватил более 1,3 тысячи гектаров. По словам специалистов, пожар в сопках очень трудно потушить. Горит кедрач – смолистый хвойный кустарник на склонах, куда не доезжает спецтехника.

На Сахалине дрон впервые доставил еду из кафе. Причем место назначения было в 20 километрах от кухни. Дрон долетел всего за 15 минут и донес обед в целости, при этом горячим. Управление полетом вели дистанционно с диспетчерского пункта дронопорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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