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06 июня, 14:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в детском центре развлечений "Джунгли-парк" в Анапе

Новости регионов: пожар произошел в детском центре развлечений "Джунгли-парк" в Анапе

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Детский центр развлечений "Джунгли-парк" загорелся в Анапе. По словам очевидцев, огонь быстро распространился по конструкциям. Горят павильоны и хозпостройки на площади 650 квадратных метров. Установлено, что возгорание началось с автомобильных шин, расположенных на открытой территории. К ликвидации пламени привлечено порядка 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

Тем временем ветер осложняет ситуацию с лесными пожарами в Бурятии. Он снова раздул локализованные очаги возгораний и перебрасывает огонь через проложенные минерализованные полосы на соседние участки. Специалисты авиалесоохраны оперативно предотвращают перекидывание языков пламени и в срочном порядке прокладывают новые полосы. На сегодняшний день в регионе действует 10 лесных пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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