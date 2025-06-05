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05 июня, 16:15

Происшествия

Новости регионов: девять пожаров зафиксировали в Бурятии 5 июня

Новости регионов: девять пожаров зафиксировали в Бурятии 5 июня

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В Бурятии продолжается борьба с лесными пожарами, девять из них зафиксировано 5 июня. Последний крупный пожар пришел из соседнего Забайкальского края. С воздуха возгорания тушат парашютисты-десантники, авиалесоохрана Бурятии и прибывшие на помощь специалисты из Тюменской области.

На более чем 12 гектарах бушует лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края. Он находится в 5 километрах от населенного пункта Сыпчегур. К защите села привлечены более 50 человек и 13 единиц техники. Чтобы предотвратить распространение огня в сторону села, огенеборцы обрабатывали кромку пожара с помощью ранцевых огнетушителей, так как доставить тяжелую технику из-за рельефа местности невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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