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Новости

Новости

01 июня, 09:30

Происшествия

Новости мира: более 500 человек эвакуированы из-за наводнения в Китае

Новости мира: более 500 человек эвакуированы из-за наводнения в Китае

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На юге Китая проливные дожди привели к сильному наводнению. В одной из рек резко поднялся уровень воды, из-за чего подтоплены сразу несколько населенных пунктов. Более 500 человек были экстренно эвакуированы. Потоки воды сносили автомобили и даже жилые дома. Повреждена дорожная сеть и объекты инфраструктуры.

Тем временем в Индии сильный снегопад накрыл горные районы. В штате Джамму и Кашмир местные власти закрыли дороги из-за ухудшения видимости. Температура в регионе резко упала – с 34 до 16 градусов, что стало рекордно низким показателем для мая. Синоптики продолжают следить за развитием погодной обстановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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