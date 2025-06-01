Новости мира: более 500 человек эвакуированы из-за наводнения в Китае

На юге Китая проливные дожди привели к сильному наводнению. В одной из рек резко поднялся уровень воды, из-за чего подтоплены сразу несколько населенных пунктов. Более 500 человек были экстренно эвакуированы. Потоки воды сносили автомобили и даже жилые дома. Повреждена дорожная сеть и объекты инфраструктуры.

Тем временем в Индии сильный снегопад накрыл горные районы. В штате Джамму и Кашмир местные власти закрыли дороги из-за ухудшения видимости. Температура в регионе резко упала – с 34 до 16 градусов, что стало рекордно низким показателем для мая. Синоптики продолжают следить за развитием погодной обстановки.

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