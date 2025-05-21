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21 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: сильные ливни вызвали наводнение в Австралии

Новости мира: сильные ливни вызвали наводнение в Австралии

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Более 300 человек эвакуировали из зоны наводнения на востоке Австралии. Подтопления вызвали сильные ливни. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс. Местных жителей временно разместили в специальных эвакуационных центрах. Информации о пострадавших не поступало.

Тем временем мощный торнадо пронесся над городом Джексон в американском штате Теннесси, разрушая здания и поднимая обломки в воздух. Информация о пострадавших пока не поступала, но местных жителей предупреждают, что в ближайшее время погодная обстановка только ухудшится. Ожидается сильный град и порывистый ветер. Похожая обстановка наблюдается еще в трех южных штатах, где объявлен повышенный уровень угрозы. Всего в зону риска попали более 30 миллионов человек

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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