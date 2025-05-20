Юрист Русяев: за присвоение туши сбитого животного грозит до двух лет тюрьмы

Пенсионер сбил лося в Подмосковье 18 мая, после чего раненое животное пролежало на обочине больше суток. В настоящее время пострадавшему зверю провели операцию. Как водителю вести себя после аварии с участием диких представителей фауны – в материале Москвы 24.

"Теперь со спицами лежит"

Пенсионер за рулем Subaru сбил лося вечером 18 мая в городском округе Истра. В подмосковном главке МВД сообщили, что информацию о раненом звере передали сотрудникам охотничьего надзора и ветеринарной станции, а также местному егерю. Однако местные жители в разговоре со СМИ утверждали, что медицинская помощь не оказывалась лосю больше суток.

На ситуацию обратила внимание гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова и потребовала от профильных ведомств отреагировать на проблему. В итоге ситуацию взяло под свой контроль подмосковное министерство сельского хозяйства, сообщили в его пресс-службе. От ведомства приехали ветеринары, которые нашли у животного серьезные повреждения задних тазовых конечностей.

Лося забрали с места ДТП только вечером 19 мая и доставили в ветклинику в Дмитрове, где благополучно прооперировали, рассказала телеканалу Москва 24 исполняющая обязанности директора национального парка "Лосиный остров" Ольга Шульгина. Сколько животное пробудет там, пока неизвестно, отметила специалист.



в нацпарк "Лосиный остров". – Прим. ред. ) на реабилитацию заберем.

Ольга Шульгина исполняющая обязанности директора национального парка "Лосиный остров" Ему ноги срастили, теперь со спицами лежит. Он в сознании. Какое-то время в ветклинике будет находиться, потом к нам () на реабилитацию заберем.

В пресс-службе нацпарка добавили, что на текущий момент состояние лося оценивается как удовлетворительное. При этом в прокуратуре Московской области сообщили, что проверят действия ответственных служб в сложившейся ситуации.

В пользу дикой природы

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 напомнил, что в случае ДТП с диким животным водитель обязан вызвать сотрудников Госавтоинспекции и не покидать место происшествия.

"Если гражданин этого не сделал, наступает административная ответственность. За скрытие с места аварии предусмотрено лишение прав на срок до 1,5 лет или арест на 15 суток", – объяснил специалист.





Лев Воропаев автоюрист Если животное в ДТП погибло, водителю придется заплатить таксу государству. Согласно приложению к приказу Минприроды, за сбитого лося, к примеру, она составляет 80 тысяч рублей. При этом ОСАГО покроет эти расходы. Также полис компенсирует потраченные государством средства на лечение, если животное выжило.

В то же время уголовное наказание грозит за присвоение туши погибшего зверя, напомнил в беседе с Москвой 24 юрист Илья Русяев.

"Такой кейс может трактоваться как охота без разрешения, особенно когда причинен крупный ущерб. Если взять дикого лося, учитывая его стоимость по государственным таксам, это условие зачастую выполняется автоматически", – объяснил правозащитник.





Илья Русяев юрист Наказать за это могут штрафом до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период двух лет, а также исправительными работами на срок до двух лет. При этом, если речь идет о крупном ущербе (медведе или лосе, к примеру), не исключено и уголовное наказание сроком до двух лет.

Биолог Павел Глазков в беседе с Москвой 24 предостерег и от самостоятельной помощи сбитому зверю. По его словам, раненое животное может повести себя агрессивно и напасть на человека в попытке самозащиты. Подходить не стоит и к обездвиженному представителю фауны: впечатление, что он погиб, может оказаться обманчивым.

Все необходимые для помощи животному службы вызовут сотрудники Госавтоинспекции, заключил биолог.

