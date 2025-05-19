Полиция начала проверку после ДТП с лосенком в Истре

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Подмосковные полицейские организовали проверку по факту ДТП в Истре, в котором оказался сбит лосенок, передает пресс-служба областного ведомства.

ЧП произошло в воскресенье, 18 мая, в 20:20 на 7-м километре автодороги "ММК" Павловская Слобода – Нахабино. Согласно предварительным данным, мужчина 1947 года рождения, находясь за рулем Subaru, наехал на лося.

Как указывала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, животное более суток пролежало без оказания квалифицированной помощи. В связи с этим она обратилась в правоохранительные органы и министерство экологии с требованием обеспечить спасение лося или гуманный исход при невозможности лечения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, указали в пресс-службе, добавив, что после завершения проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Одновременно с этим проверкой занимаются и специалисты других ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи сбитому лосю, сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры. Как заверили в ведомстве, Истринская городская прокуратура выяснит все причины ЧП и при обнаружении нарушений законодательства о защите животных, в том числе со стороны ответственных должностных лиц, примет все необходимые меры прокурорского реагирования.

Пострадавшего лосенка отправят на лечение, добавили, в свою очередь, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сейчас приедет наш ветеринар, вколют ему седативный препарат, и после этого его повезут лечить. Действовать будем максимально гуманно", – цитирует ведомство РИА Новости.

Прибытия животного ожидают в нацпарке "Лосиный остров", рассказали в пресс-службе учреждения. Его реабилитацией займутся специалисты Лосиной биостанции. Животному уже подготовили вольер, в котором сейчас находятся сотрудники, готовые оказать ему всю необходимую помощь.

"Главное, чтобы раненое животное выжило и благополучно перенесло переезд. Повреждения серьезные, риски высокие, но мы сделаем все возможное, чтобы спасти лосенка. Ждем приезда нового подопечного", – добавили в пресс-службе "Лосиного острова".

Ранее подмосковных водителей предупредили о лосях на дорогах. Водителям рекомендуется снизить скорость. Попытки объехать или обогнать могут быть восприняты животным как нападение. Кроме того, нельзя пытаться прогнать лося.