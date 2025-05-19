Сбитый машиной лось сутки лежал без помощи на обочине в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В Истринском районе Подмосковья 18 мая около 20:10 вблизи коттеджного поселка Княжье Озеро был сбит лось. Об этом сообщила в телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное уже более суток не получает квалифицированной помощи", – написала гендиректор зоопарка.

Акулова сообщила, что она обратилась к правоохранительным органам Подмосковья и министерству экологии и природопользования региона с требованием обеспечить спасение или гуманный исход, если лечение невозможно.

"Особую тревогу вызывает полное отсутствие оперативного реагирования со стороны ответственных служб, а также явная несогласованность в действиях между различными ведомствами, включая ГИБДД, егерей и охотничий надзор", – сказала Акулова.

По ее мнению, ситуация усугубляется тем, что подобные случаи в этом районе происходят систематически. Ежегодно там фиксируют до 15 наездов на лосей. Многие из них погибают.

Гендиректор направила информацию об инциденте в Росприроднадзор, далее это должны передать в компетентные региональные органы для решения данной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водители могут встретить на дороге лосей, которых привлекает соль для борьбы с гололедом. Столкновение с лосями может закончиться ДТП, особенно в ночное время суток.

Водителям, если они заметили лося на обочине или дороге, рекомендуется снизить скорость. Попытки объехать или обогнать могут быть восприняты животным как нападение. Кроме того, нельзя пытаться прогнать лося.

