Подмосковных водителей предупредили о лосях, выбегающих на дорогу за солью

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В Подмосковье водители могут встретить на дороге лосей, которых привлекает соль для борьбы с гололедом. Об этом сообщает телеграм-канал "Автодора".

Чаще всего лосей можно встретить в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской, Ленинградской, Нижегородской областях.

"Весной сохатые выходят на дороги, чтобы восполнить недостаток минералов: их привлекает соль, используемая для борьбы с гололедом. Помимо того, в это время года в лесах много талой воды и болот, а трассы остаются сухими, поэтому лоси могут использовать их для передвижения", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в "Автодоре", столкновение с лосями может закончиться ДТП, особенно в ночное время суток.

Водителям, если они заметили лося на обочине или дороге, рекомендуется снизить скорость вплоть до остановки движения. Попытки объехать или обогнать могут быть восприняты животным как нападение. Также нельзя сигналить, включать свет и как-то еще пытаться прогнать лося.

Ранее сообщалось, что лоси начали мигрировать в Московской области в поисках пищи в связи с холодной весной и прошедшими снегопадами. Заметить животных возле населенных пунктов можно из-за смены их кормовой базы.

Специалисты посоветовали не тревожить лосей при встрече криками, а также не фотографировать и не пытаться прогнать их.