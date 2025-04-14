Лоси начали мигрировать в Подмосковье в поисках пищи в связи с холодной весной

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Лоси начали мигрировать в Московской области в поисках пищи в связи с холодной весной и прошедшими снегопадами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Специалисты уточнили, что этот вид животных относится к охотничьим ресурсам и является частью естественной среды региона. Заметить лосей возле населенных пунктов в настоящий период можно из-за смены их кормовой базы, пояснили в ведомстве.

Молодая растительность, которая служит основным источником питания для лосей, не успела вырасти из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому животные вынуждены перемещаться по территории в поисках пищи.

Вместе с тем специалисты посоветовали не тревожить лосей при встрече криками, а также не фотографировать и не пытаться прогнать их. Если же животное находится в движении, то следует отойти в сторону и дать ему пройти.

Кроме того, при встрече с лосем ни в коем случае нельзя совершать резких движений и пытаться приблизиться к нему, рассказал ранее биолог Павел Глазков. Если лось сам заметил прохожего, прижал уши и начал приближаться, нужно визуально увеличиться в размере. Например, можно поднять куртку над головой и раскачиваться из стороны в сторону.