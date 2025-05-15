В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве знакомой

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция Удмуртии задержала 34-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей знакомой. Об этом сообщила в телеграм-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, в марте во время ссоры подозреваемый задушил знакомую. Ее тело пролежало на балконе в квартире около двух месяцев, а после мужчина расчленил его и выбросил несколько частей. Их обнаружили в распределительном центре предприятия по переработке мусора города Глазова.

Криминалистам удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 44-летняя жительница поселка Балезино, рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что 23-летнюю блогершу Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в Мексике. Она получила популярность благодаря своим видеоурокам по макияжу в TikTok.

Трагедия случилась в салоне красоты, сотрудником которого была девушка. Очевидцы рассказали, что незадолго до произошедшего во время эфира на заднем плане было слышно, как кто-то говорил Маркес о приближающемся к зданию человеке.