TikTok-блогер Валерия Маркес убита во время прямого эфира в Мексике

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Valeria Marquez

В Мексике 23-летнюю блогершу Валерию Маркес, которая получила известность благодаря своим видеоурокам по макияжу в TikTok, застрелили во время прямого эфира. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Haber Global.

Трагедия случилась в городе Сапопан в салоне красоты, сотрудником которого была девушка. В начале трансляции она рассказывала, что пока ее не было на работе, неизвестный попытался оставить для нее подарок, однако она не собиралась ждать этого человека. Спустя некоторое время в салон ворвался вооруженный неизвестный, который и убил Маркес.

Как отметили очевидцы, незадолго до произошедшего во время эфира на заднем плане было слышно, как кто-то говорил девушке о приближающемся к зданию человеке. После случившегося трансляция продолжалась несколько минут, пока ее кто-то не отключил.

В связи с этим прокуратура штата Халиско организовала расследование.

Издание также привело статистику комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну, согласно которой в 2023 году Мексика оказалась на четвертом месте по числу убийств женщин – 1,3 на каждые 100 тысяч.

Ранее в Турции 24-летний блогер Эфекан Культур умер от осложнений, связанных с ожирением. В своих роликах в стиле "мукбанг" для соцсети TikTok Культур объедался на камеру. Он был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели. Блогер начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.

