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Новости

13 мая, 15:15

Происшествия

На юге Москвы задержали наркоторговцев с крупной партией вещества

На юге Москвы задержали наркоторговцев с крупной партией вещества

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В столице задержали двух наркоторговцев. Операция проходила на юге города при участии бойцов СОБРа. Оперативники получили информацию о попытке сбыта крупной партии наркотиков и выследили автомобиль подозреваемых.

Машину остановили сотрудники Росгвардии. В салоне находились двое мужчин и несколько килограммов запрещенного вещества. Теперь расследованием займется полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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