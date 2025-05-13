На юге Москвы задержали наркоторговцев с крупной партией вещества

В столице задержали двух наркоторговцев. Операция проходила на юге города при участии бойцов СОБРа. Оперативники получили информацию о попытке сбыта крупной партии наркотиков и выследили автомобиль подозреваемых.

Машину остановили сотрудники Росгвардии. В салоне находились двое мужчин и несколько килограммов запрещенного вещества. Теперь расследованием займется полиция.

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