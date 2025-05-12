Грузовик опрокинулся при аварии на улице Подольских Курсантов

На улице Подольских Курсантов произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате столкновения опрокинулся грузовик с землей. Движение по направлению к Липецкой улице на данный момент затруднено.

По данным Дептранса, в обоих направлениях проезд возможен только по одной полосе. Госавтоинспекция сообщает, что в аварии никто не пострадал. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута и выбирать пути объезда.

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