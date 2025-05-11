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Новости

Новости

11 мая, 13:30

Происшествия

Новости регионов: в Забайкалье продолжается борьба с крупными лесными пожарами

Новости регионов: в Забайкалье продолжается борьба с крупными лесными пожарами

Новости регионов: следователи в Иркутской области возбудили дело после смертельной гонки

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В Забайкальском крае МЧС тушит 42 лесных пожара, которые охватывают более 380 тысяч гектаров. Особенно сложная обстановка сложилась у села Смоленка, где горит тысяча гектаров леса. Для борьбы с огнем привлечены 120 специалистов. Также в регионе используются беспилотники для мониторинга и отслеживания распространения огня.

Трое жителей Казани решили устроить необычное путешествие: они планируют добраться до Москвы по воде – на точной копии древнерусской ладьи. Судно уже готово и получило название "Берси", что в переводе означает "медвежонок". На его строительство ушло около 2 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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