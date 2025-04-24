Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл четыре населенных пункта на Камчатке

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Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка и село Мильковского округа полуострова. Об этом пишет пресс-служба управления МЧС России по региону.

"В поселках Лазо, Атласово и Таежном Мильковского округа в результате пеплового выброса из вулкана Безымянного наблюдается выпадение вулканического пепла", – говорится в сообщении.

Позже под пеплопад попало село Долиновка. Уточнялось, что жизнедеятельность населения не нарушена, а звонки в диспетчерскую службу от граждан не поступали. При этом спасатели настоятельно рекомендовали гражданам не выходить на улицу без необходимости.

"Безымянному присвоен "красный" код авиационной опасности", – сказали в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, высота пеплового столба составила до 11 километров над уровнем моря при высоте самого вулкана в 2 882 метра. Шлейф распространился на северо-восток, в сторону поселка Ключи Усть-Камчатского района.

"Шлейф пепла протянулся на 32 километра на северо-северо-восток от вулкана", – уточняет Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ранее, 21 апреля, фиксировалось извержение самого высокого в Евразии вулкана Ключевская сопка. Уточнялось, что ученые увидели на вершине кратера свечение, которое длилось несколько минут. Это означало начало нового извержения. Последний раз Ключевская сопка извергалась в конце 2023 года.

