В Коста-Рике произошло извержение вулкана Поас

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В Коста-Рике произошло мощное извержение вулкана Поас, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание El Comercio.

Вулканологическая и сейсмологическая обсерватория Коста-Рики (Ovsicori) уточнила, что извержение случилось во второй половине дня в понедельник, 21 апреля. Отмечается, что вулкан выбросил столб пепла на высоту 4 километров над кратером. По информации издания, такой показатель является "значительной высотой, невиданной с 2017 года".

При этом пепел не был обнаружен в соседних районах. Также до начала извержения вулкана не было зафиксировано ни одного землетрясения.

Кроме того, подчеркивается, что извержение не повлияло на работу международного аэропорта Хуана Сантамарии, он продолжает полноценно функционировать.

Кроме того, ночью 21 апреля было зафиксировано свечение на вершине кратера вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Оно длилось несколько минут, что означает начало нового извержения.