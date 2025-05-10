Новости регионов: режим ЧС из-за пожаров ввели в Амурской области

В Амурской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Почти 470 гектаров сухой травы горят в Сковородинском районе. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который стремительно разносит пламя на другие территории. Жителей предупредили, что пожар может приблизиться к населенным пунктам и перейти на дачные участки.

Тем временем в центре Донецка в преддверии Дня республики, который будет отмечаться 11 мая, развернули 200-метровое знамя ДНР. Триколор занял два городских квартала – от Проспекта Гурова до здания администрации Ворошиловского района на центральной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.