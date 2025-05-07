Аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета

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Петербургский аэропорт Пулково 6 и 7 мая принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство организовало в авиагавани мобильную приемную, в которой сотрудники прокуратуры будут работать с пассажирами задержанных рейсов. Кроме того, правоохранители проконтролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг по федеральным авиационным правилам, указано в сообщении.

Ранее авиакомпания "Победа" сообщила об отмене ряда рейсов в связи с введенными в российских аэропортах ограничениями на посадку и вылет воздушных судов. Также перевозчик "Аэрофлот" предупредил о возможных задержках рейсов или их объединении.

Тем временем около 8,5 тысячи пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают вылета в Москву из разных российских городов и некоторых стран. По данным компании, были отменены 18 пар рейсов, на запасные аэродромы ушли 9 самолетов. Помимо этого, порядка 40 воздушных судов задержаны.