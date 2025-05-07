Ограничения на полеты сняты с аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля

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Ограничения на посадку и вылет воздушных судов сняты с аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Запрет на использование воздушного пространства в указанных авиагаванях отменен с 10:59 по московскому времени. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов, уточнил Кореняко.

Ранее аналогичные ограничения были сняты с аэропортов Казани и Нижнекамска. Меры до сих пор действуют в авиагавани Кирова.

Из-за ограничений в российских аэропортах авиакомпания "Победа" сообщила об отмене ряда рейсов. Также авиаперевозчик "Ямал" предупредил о задержках вылета рейсов в Москву из городов ЯНАО и в обратном направлении. Пассажиры могут отслеживать информацию о своих рейсах на сайтах компаний и онлайн-табло.

Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", NordStar и Nordwind принимают все возможные меры для стабилизации расписания полетов, добавили в Росавиации.