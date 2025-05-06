Фото: 123RF/dmitrimaruta

Семь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных ограничений, сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, вечером во вторник, 6 мая, в аэропорту Нижнего Новгорода произошли задержки рейсов в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Грузию и Турцию.

В аэропорт прибыли сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, которые организовали мобильную приемную для пассажиров. В ведомстве отметили, что ведется работа по соблюдению прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Также в пресс-службе аэропорта сообщили, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний по обеспечению напитками и питанием.

Ранее временные ограничения были введены в столичном аэропорту Жуковский. Запрет на взлет и посадку самолетов начал действовать с 21:19 по московскому времени. Аналогичные меры были введены во Внуково и Домодедово.