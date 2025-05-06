Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 по московскому времени.

Ранее в указанном аэропорту вводились аналогичные ограничения. Они действовали около двух часов, а затем были сняты.

В настоящее время запрет на прием и выпуск самолетов остается в московских аэропортах Домодедово и Внуково, а также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Ярославля, Нижнего Новгорода.

Из-за ограничений по использованию воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России возможны задержки рейсов, предупредили в Росавиации. Некоторые самолеты, которые направлялись в столичные воздушные гавани, перенаправлены на запасные аэродромы.