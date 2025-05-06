Движение ограничено в центре Москвы

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06 мая, 18:38

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов действует с 18:19 по московскому времени.

Между тем ограничения ввели в аэропорту Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Ярославля. Такой же запрет действует в аэропорту Нижнего Новгорода.

При этом в подмосковном Раменском объявлялась угроза воздушной опасности. Жителей призвали избегать открытой местности, отойти от окон и переместиться в центральную часть здания или подвальное помещение.

В свою очередь, Сергей Собянин рассказывал об отражении силами ПВО атаки двух БПЛА, которые летели на Москву. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Досмотр пассажиров во Внуково будет усилен с 8 по 12 мая

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