Ограничения на полеты введены в четырех российских аэропортах

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в нескольких российских аэропортах. В частности, это касается аэропорта Жуковский, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Ограничения введены в 16:50 (по московскому времени. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичные ограничения введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC), Тамбов (Донское; UUOT), Ярославль (Туношна; UUDL)", – уточнил он.

Ограничения посадку и взлет самолетов в аэропорту Жуковский уже вводились во вторник, 6 мая. Временный запрет на прием и выпуск гражданских воздушных судов действовал с 00:57. Затем, в 05:03, ограничения были сняты.

Также ограничения на посадку и вылет самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Запрет на использование воздушного пространства необходим для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

