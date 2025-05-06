Движение ограничено в центре Москвы

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06 мая, 05:52

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения, введенные в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном телеграм-канале.

Ограничения были отменены в 05:03 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты возобновили прием и отправку самолетов.

Ранее возобновили свою работу столичные аэропорты Шереметьево и Внуково. Ограничительные меры были сняты в 03:39 по московскому времени.

Также возобновлена работа аэропорта в Саратове. Ограничения сняты в 04:25 по московскому времени. Прием и выпуск гражданских воздушных судов возобновлен.

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