Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения, введенные в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном телеграм-канале.

Ограничения были отменены в 05:03 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты возобновили прием и отправку самолетов.

Ранее возобновили свою работу столичные аэропорты Шереметьево и Внуково. Ограничительные меры были сняты в 03:39 по московскому времени.

Также возобновлена работа аэропорта в Саратове. Ограничения сняты в 04:25 по московскому времени. Прием и выпуск гражданских воздушных судов возобновлен.