Сняты ограничения в работе аэропорта Саратова

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В аэропорту Саратова были сняты все временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном телеграм-канале.

Ограничения сняты в 04:25 по московскому времени. Прием и выпуск гражданских воздушных судов возобновлен.

Ранее возобновили работу столичные аэропорты Шереметьево и Внуково. Временные ограничения были сняты в 03:39 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения на прием и вылет воздушных судов продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в воздушной гавани Самары.