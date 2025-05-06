Движение ограничено в центре Москвы

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06 мая, 04:55

Транспорт

Сняты ограничения в работе аэропорта Саратова

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

В аэропорту Саратова были сняты все временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном телеграм-канале.

Ограничения сняты в 04:25 по московскому времени. Прием и выпуск гражданских воздушных судов возобновлен.

Ранее возобновили работу столичные аэропорты Шереметьево и Внуково. Временные ограничения были сняты в 03:39 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения на прием и вылет воздушных судов продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в воздушной гавани Самары.

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