Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном телеграм-канале.

Временные ограничения были сняты в 03:39 по московскому времени. Прием и выпуск самолетов возобновлен. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом ограничения на прием и вылет самолетов продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Они были введены в 00:57 по московскому времени.

Также вводились временные ограничения на работу аэропорта в Самаре. Они были направлены на обеспечение безопасности гражданских воздушных судов.