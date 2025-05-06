Введены временные ограничения на работу аэропорта в Самаре

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Временные ограничения введены на работу самарского аэропорта Курумоч, сообщает пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения были введены в 02:00 по московскому времени. Они направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Они начали действовать с 00:57 по московскому времени для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на полеты были сняты в архангельских аэропортах. Там ограничения также вводили для обеспечения безопасности.